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Nieuwe leden benoemd in Algemeen Bestuur GRSK
Vandaag om 09:17
Het college van Eersel heeft vier leden aangewezen voor het Algemeen Bestuur van GRSK. De benoeming volgt op de installatie van nieuwe wethouders op 2 juni.
Het Algemeen Bestuur van GRSK heeft sinds 16 juni vier nieuwe leden. Het gaat om W.A.C.M. Wouters, J.P.M. van Boxtel en S.F.A.R. Derks-Verdonschot. H.E.J. Oosterbosch is benoemd als plaatsvervangend lid.
De wijzigingen waren nodig nadat de gemeenteraad van Eersel op 2 juni nieuwe wethouders heeft geïnstalleerd. Het college heeft de aanwijzing officieel vastgesteld tijdens de vergadering op 16 juni. Het besluit wordt aangeduid als het 'Aanwijzingsbesluit leden Algemeen Bestuur GRSK'.
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