Nieuwe leden benoemd in Algemeen Bestuur GRSK

Het college van Eersel heeft vier leden aangewezen voor het Algemeen Bestuur van GRSK. De benoeming volgt op de installatie van nieuwe wethouders op 2 juni.

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Het Algemeen Bestuur van GRSK heeft sinds 16 juni vier nieuwe leden. Het gaat om W.A.C.M. Wouters, J.P.M. van Boxtel en S.F.A.R. Derks-Verdonschot. H.E.J. Oosterbosch is benoemd als plaatsvervangend lid.

De wijzigingen waren nodig nadat de gemeenteraad van Eersel op 2 juni nieuwe wethouders heeft geïnstalleerd. Het college heeft de aanwijzing officieel vastgesteld tijdens de vergadering op 16 juni. Het besluit wordt aangeduid als het 'Aanwijzingsbesluit leden Algemeen Bestuur GRSK'.