Vergunning verleend voor vijf bungalows in Eersel

De gemeente Eersel heeft een vergunning verleend voor de bouw van vijf bungalows aan de Bisschop Rythoviusweg.

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Het besluit is op 17 juli 2026 gepubliceerd en de bijbehorende stukken zijn zes weken lang digitaal in te zien via officiële bekendmakingen. Een afspraak maken om de stukken fysiek te bekijken kan ook, en hiervoor moet je minimaal twee werkdagen van tevoren contact opnemen met de gemeente.