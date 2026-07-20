Nieuwe beleidsregels leerlingenvervoer in Eersel vastgesteld

De gemeente Eersel heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld voor leerlingenvervoer. De regels zijn aangescherpt om aanvragen eenduidig te beoordelen en dragen bij aan zelfstandigheid van leerlingen. Ouders blijven verantwoordelijk voor vervoer, maar kunnen vergoedingen krijgen voor fiets, openbaar vervoer of auto.

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Vanaf 1 januari 2026 gelden in Eersel de nieuwe beleidsregels voor leerlingenvervoer. Het doel van de regels is om duidelijkheid te bieden en de zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen. Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor het vervoer, maar ze kunnen financiële ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld een kilometervergoeding of een vergoeding voor openbaar vervoer.

Als vervoer per fiets of openbaar vervoer niet mogelijk is, kan aangepast vervoer zoals een taxibusje worden toegekend. Hierbij moeten ouders zorgen voor begeleiding indien nodig. Ook zijn er specifieke bepalingen over onderwijskundige behoeften, tweede opstapplaatsen en maximale afstanden. De gemeente benadrukt dat onaanvaardbaar gedrag in het vervoer kan leiden tot maatregelen, zoals tijdelijke of definitieve opschorting van aangepast vervoer.

De nieuwe regels vervangen de beleidsregels uit 2022 en gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026. Aanvragen die eerder zijn afgehandeld, worden nog beoordeeld volgens de oude regels.