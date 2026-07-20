Evenementenvergunning voor Buffelrun en festivals in Boerdonk

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor de Buffelrun, Fight Cancer Night en het BuffelUp Festival. De evenementen vinden plaats van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus 2026 op de Coxsebaan in Boerdonk.

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Op 16 juli 2026 heeft de burgemeester van Meierijstad besloten een evenementenvergunning te verlenen voor activiteiten op de Coxsebaan 1 in Boerdonk. Het gaat om de Buffelrun, Fight Cancer Night en het BuffelUp Festival, die gepland staan voor het weekend van 21 tot en met 23 augustus 2026.

De locatie voor de evenementen is Coxsebaan 1, 5469NG Erp, waar bezoekers drie dagen lang verschillende activiteiten kunnen verwachten. Het besluit, geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-1610, werd op 16 juli verzonden.