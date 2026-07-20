Beslistermijn verlengd voor bouwproject in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor de bouw van 18 woningen aan de Dasseweide, Wethouder Donkersweg en Udenseweg in Veghel met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag met zaaknummer OW-2026-2989. De bouwplannen hebben betrekking op 18 nieuwe woningen in Veghel. Deze verlenging geeft de gemeente meer tijd om de aanvraag voor een omgevingsvergunning zorgvuldig te beoordelen.

De nieuwe termijn betekent dat het proces langer duurt, maar er kan pas bezwaar worden gemaakt als er een definitief besluit is genomen. Voorafgaand aan dat besluit kan ook niet worden gereageerd op deze verlenging.

Meer informatie over de aanvraag en het proces is beschikbaar bij de gemeente Meierijstad. Vermeld bij contact altijd het zaaknummer OW-2026-2989.