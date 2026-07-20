Vergunningsaanvraag Veghels Bromfiets Treffen

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor het Veghels Bromfiets Treffen op 16 augustus. Het evenement staat gepland op het Dobbelsteenplein in Veghel.

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Op 16 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad een vergunningsaanvraag ontvangen voor het Veghels Bromfiets Treffen. Dit evenement zal plaatsvinden op het Dobbelsteenplein in Veghel op woensdag 16 augustus.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, tenzij aanvullende informatie nodig is. In dat geval kan de termijn worden opgeschort of met zes weken worden verlengd. Het zaaknummer van deze aanvraag is VEV-2026-3468.