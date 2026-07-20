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HD-gasstation gepland aan Kennedylaan in Veghel

Vandaag om 09:21

Op de Kennedylaan in Veghel is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de plaatsing van een HD-gasstation. De gemeente Meierijstad ontving de aanvraag op 16 juli en zal deze binnen acht weken beoordelen.

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Het HD-gasstation moet komen aan de Kennedylaan 10, 5466AA in Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3457. De gemeente Meierijstad kan de beoordelingstermijn van acht weken één keer verlengen met zes weken of opschorten als er aanvullende gegevens nodig zijn.

Een HD-gasstation is een tankstation dat waterstof levert als brandstof. Waterstof wordt steeds vaker gebruikt als alternatief voor fossiele brandstoffen vanwege de lagere impact op het milieu. De gemeente zal een besluit nemen over de aanvraag na de beoordeling.

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