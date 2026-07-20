Termijn omgevingsvergunning Valkenswaard verlengd met zes weken

De gemeente Valkenswaard heeft de termijn voor een omgevingsvergunning aan de Waalreseweg verlengd. Het gaat om een aanvraag voor een aanbouw.

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De gemeente Valkenswaard heeft besloten om de termijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning aan de Waalreseweg 122 te verlengen. Het gaat om een vergunning voor het vervangen van een serre door een aanbouw. Het besluit is genomen op 16 juli 2026 en de verlenging geldt voor maximaal zes weken.

Deze verlenging is alleen ter kennisgeving en er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt. De betreffende aanvraag valt onder de categorie bouwen en heeft dossiernummer 487739.