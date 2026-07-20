Beslistermijn verlengd voor optiekzaak Marktstraat in Uden

De gemeente Uden heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om de samenvoeging van twee winkels tot een optiekzaak aan de Marktstraat.

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De gemeente Uden heeft besloten om de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning voor Marktstraat 21 en 23 met dossiernummer 47639-2026 met maximaal zes weken te verlengen. Dit verlengingsbesluit is op 16 juli 2026 verzonden.

De vergunningaanvraag gaat over het samenvoegen van twee winkels tot één optiekzaak en het verbeteren van de voorgevel, inclusief technische aanpassingen. De aanvraag valt onder bouwactiviteiten.

Het besluit tot verlenging is enkel ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging.