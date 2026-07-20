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Festiviteiten toegestaan bij Restaurant Aengenaam in Luyksgestel
Vandaag om 09:33
Restaurant Aengenaam in Luyksgestel mag incidentele festiviteiten organiseren op 22 en 23 juli en 6 en 13 augustus. De gemeente Bergeijk heeft hiervoor toestemming verleend.
Het gaat om evenementen in de tuin van het restaurant aan de Dorpstraat 88. De vergunning is op 16 juli door de gemeente afgegeven. Hiermee kan Restaurant Aengenaam op vier dagen in juli en augustus activiteiten organiseren.
De toestemming is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeente Bergeijk beoordeelde de aanvraag en gaf akkoord voor de genoemde data.
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