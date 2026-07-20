Vergunning voor activiteiten op kerkplein in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor activiteiten, versiering en een speelkleed op het kerkplein ’t Hof tijdens de "Zomer van Bergeijk" van 15 juli tot 7 september.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om vlaggen en andere versieringen te plaatsen en het kerkplein te gebruiken voor activiteiten. Ook wordt een speelkleed neergelegd op ’t Hof, het plein rondom de kerk. Het besluit voor deze evenementen is op 17 juli verstuurd door de gemeente.

De "Zomer van Bergeijk" biedt in deze periode ruimte voor het gebruik van de openbare ruimte en het plaatsen van reclame. Het evenement is bedoeld om het plein een zomerse uitstraling te geven en activiteiten te organiseren voor inwoners en bezoekers.

Het kerkplein ’t Hof zal tot en met 7 september beschikbaar zijn voor deze festiviteiten.