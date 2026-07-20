Bouwplan voor nieuwe woning in Westerhoven ingediend

De gemeente Bergeijk heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een woning aan de Provincialeweg in Westerhoven. Het gaat om een vergunning voor een bouwactiviteit die op 15 juli is ingediend.

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De aanvraag betreft het bouwen van een woning aan Provincialeweg 14 in Westerhoven. De gemeente gaat de aanvraag beoordelen en zal daarna een besluit nemen. Er is nog geen toestemming gegeven voor de bouw.

Wanneer de gemeente een besluit neemt, zal dat worden bekendgemaakt. Daarbij wordt ook aangegeven of er bezwaar of beroep mogelijk is. Het beoordelen van de aanvraag duurt meestal acht weken, maar bij een uitgebreidere procedure kan dit oplopen tot zes maanden.