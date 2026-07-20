Ploegfestival krijgt vergunning in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft een vergunning verleend voor het organiseren van het Ploegfestival. Het evenement vindt plaats op het terrein achter de Kattendans op 29 en 30 augustus 2026.

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Het Ploegfestival mag doorgaan op het evenemententerrein achter de Kattendans in Bergeijk. De gemeente heeft op 16 juli toestemming gegeven voor het evenement, waarbij activiteiten zoals het afwijken van de verkeerssituatie, het gebruik van alcohol en het produceren van geluid zijn toegestaan.

Het festival zal plaatsvinden op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2026. Het terrein achter de Kattendans zal worden gebruikt voor het evenement, waar ook brandveiligheid en reclamevergunningen zijn goedgekeurd.