Vergunningsaanvraag voor aanleg inrit op Eerselsedijk in Bergeijk

In Bergeijk is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een inrit op de Eerselsedijk. De aanvraag is op 15 juli ontvangen en wordt nu beoordeeld door de gemeente.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit of uitweg op het adres Eerselsedijk 47 in Bergeijk. Het proces om een besluit te nemen is nog gaande en de gemeente heeft nog geen toestemming verleend.

Voor deze aanvraag volgt de gemeente een standaard procedure, die doorgaans acht weken duurt. Bij een uitgebreidere beoordeling kan dit oplopen tot zes maanden. Zodra het besluit is genomen, wordt dit openbaar gemaakt en staat daarbij vermeld of er bezwaar of beroep mogelijk is.