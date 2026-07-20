Nieuwe regels voor gemeentelijke monumenten in Altena vastgesteld

Het college van Altena heeft nieuwe selectiecriteria vastgesteld voor monumenten. Deze regels bepalen waaraan panden en terreinen moeten voldoen om de status van beschermd gemeentelijk monument te krijgen.

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In de gemeente Altena zijn nieuwe beleidsregels aangenomen om de selectie van gemeentelijke monumenten objectief te maken. De regels, die op 7 juli 2026 zijn vastgesteld, bevatten criteria zoals architectonische waarde, stedenbouwkundige betekenis, cultuurhistorische waarde, gaafheid en zeldzaamheid.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar unieke ontwerpen, historische gaafheid en hoe zeldzaam het pand of terrein is. Een onafhankelijke deskundige stelt een beschrijving op, waarna de gemeentelijke adviescommissie een advies geeft aan het college. De regels zijn vanaf de dag na bekendmaking in het Digitale Gemeenteblad van kracht.