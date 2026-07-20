Bladel: Manege wordt woning met groter bijgebouw

In Bladel is een vergunning aangevraagd om een manege aan de Neterselseweg te veranderen in een woning met een groter bijgebouw.

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De gemeente Bladel heeft op 16 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het wijzigen van een manege aan de Neterselseweg 17 naar een woonbestemming met een groter bijgebouw. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk ZBLA2026-001227.

De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over de aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie. Op dat moment zijn de documenten in te zien en kan er eventueel gereageerd worden.