Vergunning voor container tegenover Prof. van der Brinkstraat in Cuijk

In Cuijk is een vergunning verleend voor het plaatsen van een container van 2 tot 21 september. De container komt tegenover Prof. van der Brinkstraat 11 te staan.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft op 15 juli 2026 een vergunning goedgekeurd voor het plaatsen van een container. Deze container mag tijdelijk staan tegenover Prof. van der Brinkstraat 11 in Cuijk.

De vergunning geldt van 2 tot 21 september 2026. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004528.