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Wijziging zuidgevel in Cuijk vergunningvrij
Vandaag om 09:58
De zuidgevel van het pand aan De Hork 42 in Cuijk mag worden aangepast zonder vergunning. Het plan moet wel voldoen aan landelijke bouwregels.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft vastgesteld dat de wijziging van de zuidgevel aan De Hork 42 vergunningvrij is. Het gaat om een technische bouwactiviteit die moet voldoen aan landelijke regels zoals het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Burgerlijk Wetboek.
In deze regels staat onder andere beschreven welke eisen worden gesteld aan bouwwerken en welke afspraken gelden tussen buren. Hoewel er geen vergunning nodig is, blijft het belangrijk dat de plannen voldoen aan deze wettelijke bepalingen.
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