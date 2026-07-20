Omgevingsvergunning aangevraagd voor stelling met afdak in Son en Breugel

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een stelling met afdak aan de Herculeslaan in Son en Breugel. De gemeente heeft de aanvraag op 15 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor een omgevingsvergunning gaat over het plaatsen van een stelling met een afdak op het adres Herculeslaan 2, 5694 VP in Son en Breugel. Het betreft een kennisgeving van de gemeente, wat betekent dat de plannen niet ter inzage liggen.

Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend zodra het college van burgemeester en wethouders een besluit heeft genomen over de aanvraag. Het zaaknummer van deze aanvraag is 08483790713.