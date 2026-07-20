Vergunning aangevraagd voor dakkapel in Son en Breugel

In Son en Breugel is een vergunning aangevraagd voor een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Juralaan. Het verzoek is ingediend op 4 juli.

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De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een dakkapel aan de voorzijde van een huis op Juralaan 13, met postcode 5691JC.

De aanvraag werd ingediend op 4 juli 2026 en heeft zaaknummer 08483789947. Er is nog geen besluit genomen over de plannen, en bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat het college een beslissing heeft genomen.