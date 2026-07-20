Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning aangevraagd voor dakkapel in Son en Breugel

Vandaag om 10:02

In Son en Breugel is een vergunning aangevraagd voor een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Juralaan. Het verzoek is ingediend op 4 juli.

Gevonden voor jou

De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een dakkapel aan de voorzijde van een huis op Juralaan 13, met postcode 5691JC.

De aanvraag werd ingediend op 4 juli 2026 en heeft zaaknummer 08483789947. Er is nog geen besluit genomen over de plannen, en bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat het college een beslissing heeft genomen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Son en Breugel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.