SIMS mag afvalstoffen verwerken in Son en Breugel

Het bedrijf SIMS Lifecycle Services heeft een vergunning gekregen om op twee locaties in Son en Breugel bedrijfsafval en gevaarlijke stoffen te verwerken. Het besluit is op 16 juli 2026 genomen.

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De vergunning geldt voor de locaties Ekkersrijt 4104 en 4134, waar het bedrijf milieubelastende activiteiten mag aanpassen. Het gaat om een officiële aanvraag die op 14 november 2025 is ingediend.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel. Belanghebbenden kunnen het besluit en de bijbehorende stukken bekijken via het digitale publicatieblad.