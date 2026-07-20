Boomkap Emilie Wertheimlaan Eindhoven aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Emilie Wertheimlaan 7 in Eindhoven.

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De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom aan de Emilie Wertheimlaan 7. Deze aanvraag werd op 16 juli 2026 ingediend en heeft als zaaknummer EHV-ZP2026-006766.

De vergunning is op dit moment alleen ter kennisgeving opgenomen. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de aanvraag.