Navigatie overslaan
Ontdek

Boomkap Emilie Wertheimlaan Eindhoven aangevraagd

Vandaag om 10:05

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Emilie Wertheimlaan 7 in Eindhoven.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom aan de Emilie Wertheimlaan 7. Deze aanvraag werd op 16 juli 2026 ingediend en heeft als zaaknummer EHV-ZP2026-006766.

De vergunning is op dit moment alleen ter kennisgeving opgenomen. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de aanvraag.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.