Verlenging vergunning voor studio’s in Eindhoven

De omgevingsvergunning voor het verbouwen van een pand aan de Diekirchlaan in Eindhoven is verlengd. Het gaat om de transformatie van de eerste verdieping naar twaalf zelfstandige studio’s. Bezwaar maken tegen deze verlenging is niet mogelijk.

Gevonden voor jou

De vergunning heeft betrekking op het pand aan de Diekirchlaan 89 in Eindhoven en staat geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-004298. Het betreft een bouwactiviteit, zowel op technisch als ruimtelijk vlak. De vergunning geldt specifiek voor het verbouwen van de eerste verdieping tot twaalf woonstudio’s.

De verlenging van de omgevingsvergunning is enkel bedoeld als mededeling en ligt niet ter inzage. Er is geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen deze verlenging.