Vergunning verleend voor autolaadkraan in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een autolaadkraan aan de Baristraat.

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Het besluit om een vergunning te verlenen is op 16 juli 2026 verzonden. Het gaat om een aanvraag voor het gebruik van openbare ruimte, specifiek voor het plaatsen van een autolaadkraan. Het adres waar dit plaatsvindt is Baristraat 42, 5632TL in Eindhoven.

De vergunning maakt het mogelijk om de betreffende locatie te gebruiken voor het plaatsen van de kraan. Het besluit is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-006427.