Vergunning aangevraagd voor kappen van boom in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Heksenkruidlaan in Eindhoven. De aanvraag werd op 15 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een boom op het adres Heksenkruidlaan 6 in Eindhoven. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-006727.

Het verzoek is ingediend bij de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken, en de vergunning ligt niet ter inzage.