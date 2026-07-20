Advertentie
Vergunning aangevraagd voor kappen van boom in Eindhoven
Vandaag om 10:05
Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Heksenkruidlaan in Eindhoven. De aanvraag werd op 15 juli 2026 ontvangen.
De aanvraag betreft een boom op het adres Heksenkruidlaan 6 in Eindhoven. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-006727.
Het verzoek is ingediend bij de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken, en de vergunning ligt niet ter inzage.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie