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Beslistermijn verlengd voor tijdelijke units in Den Bosch

Vandaag om 10:07

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor de plaatsing van tijdelijke units aan de Kooikersweg met zes weken verlengd. De nieuwe uiterste datum is vastgesteld op 26 augustus 2026.

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De aanvraag betreft het plaatsen van tijdelijke units op het adres Kooikersweg 303 in Den Bosch. Het gaat om zowel bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan als technische bouwactiviteiten.

De gemeente heeft laten weten dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld. Belangrijke bekendmakingen worden niet meer via de app Omgevingsalert verspreid, maar via overheid.nl. Vanaf januari 2026 ontvangen personen van 25 jaar en ouder, met een bekend e-mailadres bij overheid.nl, wekelijks een e-mail met updates.

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Openbare bekendmakingen Den Bosch

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