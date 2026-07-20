Den Bosch stelt besluit over uitbreiding focaccia-zaak uit

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag om een focaccia-zaak aan het Hinthamereinde uit te breiden met zitplaatsen met zes weken verlengd.

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De aanvraag betreft een uitbreiding van een bestaande focaccia-zaak aan het Hinthamereinde 10 in Den Bosch. Het gaat om een omgevingsvergunning waarbij afgeweken wordt van de regels in het omgevingsplan. De nieuwe uiterste datum waarop een besluit wordt genomen is vastgesteld op 27 augustus 2026.

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