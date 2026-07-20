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Den Bosch stelt besluit over uitbreiding focaccia-zaak uit

Vandaag om 10:07

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag om een focaccia-zaak aan het Hinthamereinde uit te breiden met zitplaatsen met zes weken verlengd.

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De aanvraag betreft een uitbreiding van een bestaande focaccia-zaak aan het Hinthamereinde 10 in Den Bosch. Het gaat om een omgevingsvergunning waarbij afgeweken wordt van de regels in het omgevingsplan. De nieuwe uiterste datum waarop een besluit wordt genomen is vastgesteld op 27 augustus 2026.

Vanaf 1 januari 2026 maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. In plaats daarvan ontvangen mensen van 25 jaar of ouder, van wie het e-mailadres bij overheid.nl bekend is, wekelijks een e-mail met updates. Wie deze berichten nog niet ontvangt, kan zich aanmelden via de website van overheid.nl.

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