Geluidswand in Den Bosch: vergunning verleend en direct geldig

De gemeente Den Bosch heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een geluidswand aan de Diepteweg. De vergunning is op 16 juli 2026 afgegeven en is direct van kracht.

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De geluidswand komt op het adres Diepteweg 15, in Den Bosch. Het besluit, met kenmerknummer 079619396907, heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het doel is vermoedelijk om geluidsoverlast te verminderen.

Bij bezwaren tegen de vergunning moet een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan binnen zes weken na verzending van het besluit aan de aanvrager. Het besluit blijft echter geldig tijdens de bezwaarprocedure.