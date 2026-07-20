Nieuw omgevingsplan voor Ommelse Bos maakt uitbreiding mogelijk

In Ommel is een nieuw omgevingsplan vastgesteld voor Ommelse Bos 3. Het plan maakt de bouw van een loods en een kantoor mogelijk, terwijl een deel van het perceel wordt omgezet naar natuur.

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Vanaf 21 juli 2026 ligt het omgevingsplan Ommelse Bos 3 in Ommel zes weken ter inzage. Het plan voorziet in de bouw van een loods op het achtererf en een kantoor bij het bestaande bedrijfsgebouw. Tegelijkertijd wordt een deel van het achterliggende perceel ingericht als natuurgebied met landschappelijke aanpassingen.

Het omgevingsplan is een Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM). Dit is een juridische wijziging van het omgevingsplan, zonder dat de technische regels direct worden geïntegreerd. Het plan beschermt de leefomgeving en maakt ontwikkelingen mogelijk.

Na afloop van de beroepstermijn, die op 22 juli 2026 begint en zes weken duurt, treedt het omgevingsplan in werking. Bij een verzoek om voorlopige voorziening wordt de inwerkingtreding uitgesteld totdat hierover is beslist.