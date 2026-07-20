84 bomen gekapt na veiligheidsonderzoek in Asten

In Asten zijn vergunningen verstrekt voor het kappen van 84 bomen. Dit gebeurt op diverse locaties in de gemeente na een controle op boomveiligheid en een snoeironde.

Gevonden voor jou

De bomen worden verwijderd vanwege veiligheidsrisico’s die zijn vastgesteld tijdens de boomveiligheidscontrole en snoeironde van dit jaar. De vergunningen hiervoor zijn op 16 juli 2026 verzonden.

Het gaat om verschillende plekken in de gemeente Asten. De exacte locaties zijn te vinden via een kaart op de website van de gemeente. Voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met het klantcontactcentrum van het gemeentehuis.