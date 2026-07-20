Omgevingsvergunning aangevraagd voor inritverbreding in Oss

Burgemeester en wethouders in Oss hebben een aanvraag ontvangen voor het verbreden van een inrit aan de Van Rappardstraat. Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.

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Op 24 juni 2026 heeft de gemeente Oss een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een verzoek om de inrit bij een adres aan de Van Rappardstraat 34 te verbreden.

De vergunning is nog in behandeling en er is nog geen besluit genomen over goedkeuring. Meer informatie over de procedure en stukken is beschikbaar bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss.