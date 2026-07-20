Omgevingsvergunning aangevraagd voor pand in Oss

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een pand aan de Da Costastraat. De aanvraag kwam binnen op 12 juli 2026.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het pand aan de Da Costastraat 46 in Oss. Op dit moment is nog niet duidelijk of de vergunning zal worden verleend.

De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk CLZ-00025129. Details over de vergunning kunnen worden ingezien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt.