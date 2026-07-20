Vergunning verleend voor Terwaenenplein Kermis 2026

De gemeente Oss heeft een vergunning verleend voor de Terwaenenplein Kermis 2026. Het evenement vindt plaats van 13 tot en met 19 augustus op het Terwaenenplein, in de "Grintbak".

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Het besluit om de vergunning te verlenen is op 16 juli 2026 genomen en dezelfde dag verzonden. De kermis wordt gehouden op het Terwaenenplein, een locatie die eerder bekend stond als het Ibiza terras.

De kermis is geclassificeerd als een A-evenement. Dit betekent dat het onder de categorie valt van evenementen met een laag risicoprofiel. Bezoekers kunnen tussen 13 en 19 augustus terecht in de "Grintbak" voor het festijn.