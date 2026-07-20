Vergunning aangevraagd voor aanpassing stoeprand in Oss

Er is een vergunning aangevraagd om de stoeprand bij een woning in Oss aan te passen voor een auto-inrit. Het gaat om een aanvraag op de Schimmelpenninckstraat.

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Burgemeester en wethouders van Oss hebben op 19 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De aanvraag is bedoeld voor het aanpassen van de stoeprand bij een woning aan de Schimmelpenninckstraat 14. Dit moet het inrijden en uitrijden met een auto makkelijker maken.

Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend. Voorlopig kunnen er geen bezwaren worden ingediend.