Gemeente Eersel wil grond aan Steenstraat verkopen

De gemeente Eersel heeft een aanvraag ontvangen om regels in het omgevingsplan aan te passen. Het gaat om een mogelijke verkoop van gemeentegrond aan de Steenstraat.

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De aanvraag betreft het aanpassen van de bestemming van een stuk gemeentegrond op het adres Steenstraat 83 in Eersel. Dit is bedoeld om de grond te kunnen verkopen aan derden. De gemeente heeft de aanvraag ontvangen op 16 juli 2026.

Binnen acht weken wordt naar verwachting een beslissing genomen over de vergunning. Als deze wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie met meer informatie en de mogelijkheid voor inwoners om hierop te reageren. Op dit moment is de aanvraag nog niet in te zien.