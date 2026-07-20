Gezellige Toeristendagen in Eersel vanaf donderdag

Op donderdag 23 juli starten de Toeristendagen in Eersel. Tot en met 6 augustus kun je genieten van kraampjes, muziek en straattheater in het centrum van het dorp.

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De Toeristendagen in Eersel vinden plaats op drie donderdagen: 23 juli, 30 juli en 6 augustus. Het evenement duurt steeds van elf uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. De braderie verspreidt zich over de Markt, het Hint en de Nieuwstraat. Naast kraampjes is er straattheater, muziek en entertainment voor kinderen.

Om het evenement goed bereikbaar te maken zijn er diverse parkeerterreinen beschikbaar. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld parkeren aan de Molenweg bij het Hint, waar 200 plaatsen beschikbaar zijn. Andere opties zijn het plein voor het gemeentehuis, de parkeerplaats achter de Muzenval en het Carquefouplein aan de Willibrorduslaan.

De organisatie wijst erop dat de parkeerterreinen met borden zijn aangegeven, zodat bezoekers makkelijk hun weg kunnen vinden. De ingang voor lang parkeren achter de Markt ligt bij Postakkers. Het evenement biedt voor ieder wat wils en is een aanrader voor een zomerse dag in Eersel.

De toeristendagen zijn een jaarlijks terugkerend evenement en zorgen voor veel gezelligheid in het centrum van het dorp. Meer informatie over het programma en de activiteiten kun je vinden via de website Visit Eersel.