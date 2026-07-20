Gemeente Eersel test laadpalen zonder verkeersbesluit

Vanaf augustus plaatst gemeente Eersel vier laadpalen zonder verkeersbesluit. De proef moet uitwijzen of deze plekken ook zonder gereserveerde parkeerplaatsen toegankelijk genoeg blijven voor elektrische auto's.

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In Eersel start vanaf 1 augustus een pilot waarbij vier laadpalen worden geplaatst zonder dat de bijbehorende parkeerplaatsen exclusief gereserveerd zijn voor elektrische voertuigen. Het experiment duurt tot 31 januari 2027 en vindt plaats op twee locaties in Duizel, aan Waterhof en Smitseind, en twee in Eersel, aan Klokstaart en Gebint.

Bij deze laadpalen worden geen verkeersborden geplaatst die het gebruik van de parkeerplaatsen reguleren. In plaats daarvan komen er informatieve markeringen, zoals laadtegels of groene borden. Deze hebben geen juridische status, waardoor ook auto's zonder stekker hier mogen parkeren. Dit kan betekenen dat laadplekken vaker bezet zijn, wat een uitdaging kan zijn voor elektrische rijders.

Waarom deze proef?

De gemeente wil onderzoeken of laadpalen ook zonder gereserveerde parkeerplaatsen voldoende toegankelijk zijn. Dit is van belang omdat het aantal elektrische auto’s groeit, terwijl de beschikbare ruimte in de openbare omgeving beperkt blijft. Na afloop van de pilot wordt bekeken of deze aanpak werkt en of deze laadpalen zo kunnen blijven staan.

De resultaten van de proef worden gedeeld met de provincie Noord-Brabant, Limburg en andere betrokken gemeenten. Samen met energieleverancier Vattenfall wordt besloten of er aanpassingen nodig zijn, zoals alsnog het nemen van verkeersbesluiten voor deze locaties.

Met deze aanpak hoopt de gemeente bij te dragen aan een efficiëntere inrichting van openbare laadvoorzieningen, terwijl ook andere automobilisten gebruik kunnen blijven maken van de parkeerplaatsen.