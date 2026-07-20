Bohao Wang blijft bij FC Den Bosch

Bohao Wang blijft ook dit seizoen bij FC Den Bosch. De Chinese middenvelder wordt opnieuw gehuurd van Shaanxi Union en speelt zijn wedstrijden in stadion De Vliert.

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FC Den Bosch heeft met Shaanxi Union afgesproken dat Bohao Wang nog een jaar bij de Bosschenaren blijft. De 21-jarige middenvelder kwam vorig seizoen naar Nederland en speelde negentien wedstrijden voor de club, waarvan zeventien in de competitie en twee in het bekertoernooi.

Wang, geboren in Xi’an, is de eerste speler die via het internationale netwerk van Bridge Football Group-clubs naar FC Den Bosch kwam. De club ziet zijn verlengde verblijf als een belangrijke stap voor zowel zijn persoonlijke ontwikkeling als de ploeg. Technisch manager Jesper Gudde heeft vertrouwen in de groei van Wang, die volgens hem energie, intensiteit en werklust brengt.

Volgend seizoen belangrijker

Met een volledig seizoen achter de rug verwacht FC Den Bosch dat Wang een grotere rol zal spelen in het team. Zijn aanpassingsvermogen aan het Nederlandse voetbal en de cultuur worden door de club geprezen. Het huurcontract zorgt ervoor dat hij zich verder kan ontwikkelen bij de Bosschenaren.

De wedstrijden van FC Den Bosch worden gespeeld in stadion De Vliert. Het komende seizoen zal Wang opnieuw in het blauw-wit te zien zijn, een kans die door de club als waardevol wordt beschouwd voor zowel speler als team.