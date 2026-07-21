Nieuwe vergoedingen voor verkiezingen in Boekel vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft de nieuwe vergoedingen voor stembureauleden tijdens verkiezingen vastgesteld. De bedragen variëren van 60 tot 250 euro per volledige zitting. De regeling gaat in op de dag na bekendmaking.

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De gemeente Boekel heeft een nieuwe regeling voor de vergoedingen van stembureauleden tijdens verkiezingen vastgesteld. De voorzitter van een stembureau ontvangt 250 euro per volledige zitting, een lid krijgt 200 euro en een teller 60 euro. Als iemand niet de hele zitting aanwezig is, wordt de vergoeding aangepast op basis van gewerkte uren.

De regeling, genaamd “Nadere regeling vergoedingen verkiezingen gemeente Boekel 2026”, treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Hiermee vervalt de eerdere regeling uit 2021. Het besluit is genomen door het college op 14 juli 2026.