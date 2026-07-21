Boekel stelt nieuwe verordening voor participatie en uitdaagrecht vast

De gemeente Boekel heeft een nieuwe verordening vastgesteld om inwoners meer te betrekken bij beleid en projecten. Het zogenoemde uitdaagrecht maakt het mogelijk voor inwoners om gemeentelijke taken over te nemen. De regels gaan vanaf 1 december 2026 in.

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Inwoners van Boekel kunnen vanaf december 2026 meer invloed uitoefenen op gemeentelijke plannen door de Verordening participatie en uitdaagrecht. Deze nieuwe regels bieden ruimte voor inspraak en inwonersparticipatie, waarbij mensen kunnen meedenken, samenwerken of zelfs taken van de gemeente overnemen.

Het uitdaagrecht geeft inwoners en lokale organisaties de kans om een gemeentelijke taak over te nemen als zij denken dit beter of goedkoper te kunnen doen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het onderhoud van de openbare ruimte, welzijnsprojecten of duurzaamheid. Voor een aanvraag moeten zij een plan indienen met onder andere financiële onderbouwing en draagvlak.

De nieuwe verordening vervangt de huidige inspraakregels uit 2006 en sluit aan bij eerdere participatiestructuren, zoals de Adviesraad Sociaal Domein. De gemeente hoopt met deze stappen inwoners meer te betrekken en het draagvlak voor besluiten te vergroten.

De oude inspraakverordening wordt per 1 december 2026 ingetrokken. Vanaf die datum geldt de nieuwe verordening officieel.