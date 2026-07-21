Schuilstallenbeleid Breda: nieuwe regels voor dierenwelzijn

De gemeente Breda heeft op 29 juni 2026 het Schuilstallenbeleid vastgesteld. Dit beleid maakt het onder voorwaarden mogelijk om schuilstallen te plaatsen in het landelijk gebied. Het doel is een balans tussen dierenwelzijn en bescherming van de ruimtelijke kwaliteit. De regels zijn vanaf vandaag van kracht.

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Het nieuwe beleid is een van de tien acties uit de nota 'Dieren in Breda' en richt zich op het toestaan van schuilstallen op gronden zonder bouwmogelijkheden. Initiatiefnemers, vaak hobbydierhouders, kunnen hiermee hun dieren beschermen tegen weersomstandigheden. De schuilstallen moeten landschappelijk worden ingepast en mogen alleen voer en stro opslaan.

De gemeente benadrukt dat verrommeling van het buitengebied voorkomen moet worden. Daarom gelden strikte eisen voor materiaalgebruik, afmetingen en situering. De minimale perceelgrootte voor een schuilstal is 2.500 m², en per eigenaar mag slechts één vergunning worden verleend. Ook moeten de stallen een open karakter hebben en gemaakt zijn van natuurlijke materialen.

Het beleid is afgestemd met de provincie Noord-Brabant en volgt de regels van de Omgevingsverordening. Voor elke schuilstal is een omgevingsvergunning nodig. Dit biedt een extra toetsmoment om ervoor te zorgen dat het beleid aansluit bij de landschappelijke kenmerken van het gebied.