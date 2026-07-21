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Raam op eerste verdieping Persglashof Eindhoven wordt breder

Vandaag om 09:27

Het college van burgemeester en wethouders in Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het verbreden van een raam op de eerste verdieping van een woning aan de Persglashof.

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Het besluit is verzonden op 17 juli 2026. Het gaat om een bouwtechnische en ruimtelijke aanpassing, waarbij het raam in de woning aan Persglashof 22 breder wordt gemaakt. De vergunning is verleend na beoordeling door de gemeente.

Het besluit is digitaal in te zien op de website van de gemeente Eindhoven. Ook ligt een kopie ter inzage op het Inwonersplein in het Stadhuis aan het Stadhuisplein in Eindhoven.

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