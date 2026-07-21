Dakkapellen gepland op woning in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de van der Hartstraat in Eindhoven. Het gaat om één dakkapel aan de voorzijde en één aan de achterzijde van de woning.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op maandag 17 juli 2026 ingediend bij de gemeente Eindhoven. Het adres waar de verbouwing gepland staat, is van der Hartstraat 11.

De vergunning betreft het toevoegen van twee dakkapellen, wat de woning zowel aan de voorkant als aan de achterkant zal uitbreiden. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid tot het maken van bezwaar tegen deze aanvraag.