Reclamevergunning aangevraagd voor Karel de Grotelaan in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van reclame op Karel de Grotelaan in Eindhoven. De aanvraag is ingediend op 16 juli en betreft adres 351.

Gevonden voor jou

Op Karel de Grotelaan 351 in Eindhoven is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van reclame. Deze vergunningaanvraag werd op 16 juli ontvangen door de gemeente.

De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006829. Op dit moment is de aanvraag uitsluitend ter kennisgeving en is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken.