Vier bomen aan Boschdijk in Eindhoven mogelijk gekapt

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van vier bomen aan de Boschdijk 578 in Eindhoven. De aanvraag is op 16 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen om vier bomen te mogen kappen aan de Boschdijk, ter hoogte van nummer 578. Het gaat om een omgevingsvergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-006828.

Deze melding is voorlopig alleen ter kennisgeving. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de aanvraag.