Legaliseerplannen voor twee appartementen in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd om twee appartementen in een bovenwoning in Eindhoven te legaliseren. Het gaat om het pand aan de Willem Frisostraat.

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De gemeente Eindhoven heeft op 16 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het legaliseren van twee appartementen in een bovenwoning. Het pand bevindt zich aan de Willem Frisostraat 41.

Het betreft een omgevingsvergunning die uitsluitend is ingediend ter kennisgeving. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De aanvraag heeft zaaknummer EHV-ZP2026-006827.