Vergunning verlengd voor containerplaatsing in Eindhoven

De vergunning voor het plaatsen van een open container aan de Dr Willem Dreesstraat 9 in Eindhoven is verlengd. Het besluit hierover is op 17 juli 2026 verzonden.

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De aanvraag betreft het gebruik van openbare ruimte om een open container te plaatsen. Het adres waar dit speelt is Dr Willem Dreesstraat 9, 5612KX Eindhoven. Het besluit om de vergunning te verlengen is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-006678.

De verlenging maakt het mogelijk om de container langer te laten staan op de aangegeven locatie. Het besluit is officieel verleend en op 17 juli 2026 verzonden.