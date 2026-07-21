Container mag langer blijven staan aan Stationsweg in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het langer plaatsen van een container aan de Stationsweg. Het besluit is op 17 juli verstuurd.

Gevonden voor jou

Het gaat om een container die staat op het adres Stationsweg 1, 5611AA Eindhoven. De aanvraag betreft het gebruik van openbare ruimte en is goedgekeurd door de afdeling Vergunningen van de gemeente.

De verlenging is officieel bevestigd met zaaknummer EHV-ZP2026-006730. Het besluit werd vorige week vrijdag verzonden. Hiermee is het gebruik van de locatie voor de container voorlopig toegestaan.