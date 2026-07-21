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Beslistermijn verlengd voor woningbouw in Wilshuijsen

Vandaag om 09:29

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een bouwvergunning nabij Wilshuijsen met zes weken verlengd. Het gaat om een vergunning voor de bouw van een woning achter voetbalden.

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De aanvraag voor de bouw van een woning nabij Wilshuijsen heeft kenmerknummer 079619402926. De gemeente Den Bosch heeft besloten de behandeling van deze aanvraag met zes weken uit te stellen. De nieuwe uiterste beslisdatum is bekendgemaakt.

Vanaf 1 januari 2026 gebruikt de gemeente Den Bosch niet langer de app Omgevingsalert voor het delen van bekendmakingen. Inwoners van 25 jaar en ouder, van wie het e-mailadres bekend is bij overheid.nl, krijgen wekelijks een e-mail met de laatste updates. Wie deze mails nog niet ontvangt, kan zich via overheid.nl aanmelden voor de berichtenservice.

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