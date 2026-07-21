Beslistermijn verlengd voor woningbouw in Wilshuijsen

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een bouwvergunning nabij Wilshuijsen met zes weken verlengd. Het gaat om een vergunning voor de bouw van een woning achter voetbalden.

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De aanvraag voor de bouw van een woning nabij Wilshuijsen heeft kenmerknummer 079619402926. De gemeente Den Bosch heeft besloten de behandeling van deze aanvraag met zes weken uit te stellen. De nieuwe uiterste beslisdatum is bekendgemaakt.

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