Melding substraatteelt gewassen in Ommel

Bij een akkerbouwbedrijf aan de Diesdonkerweg in Ommel is een melding gedaan voor substraatteelt van gewassen in de openlucht. Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

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De melding is op 18 juni 2026 ontvangen door de gemeente Asten. Het betreft de locatie op kadastrale percelen sectie M, nummers 1826 en 1827, waar het bedrijf Thwan Van Gennip Vastgoed B.V. actief is.

Het Besluit activiteiten leefomgeving is een regelgeving voor activiteiten die invloed hebben op de leefomgeving, zoals deze substraatteelt. Substraatteelt betekent dat gewassen in een speciale voedingsbodem worden geteeld in plaats van in gewone grond. Voor deze melding is geen bezwaarprocedure mogelijk.